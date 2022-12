00:58

Les escoles de negocis barcelonines, IESE, ESADE i EADA es mantenen en el podi europeu de formació de directius segons el rànquing anual del Financial Times.

IESE és la sisena en el rànquing europeu, ESADE la disetena, i EADA la número 27 en el llistat del Financial Times. Això fa de Barcelona un clúster en la formació de directius en l'àmbit empresarial, com ho són París o Londres, i actua com a pol d'atracció de joves estrangers que es formen a la capital catalana.

En el cas d'EADA, el 90% dels alumnes són de fora d'Espanya i un cop acabats els estudis troben feina en tres mesos, segons explica el degà de l'escola, en Jordi Díaz.

Les tres millors escoles de negocis d'Europa són l'HEC de París, la London Business School i la European Business School | CLIMENT SABATER