01:05

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona presenten 18 recursos al Suprem contra la sentència del TSJC que va fallar en contra de la Zona de Baixes Emissions.

La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana presenten 18 recursos al Suprem contra la sentència del TSJC que va fallar en contra de la Zona de Baixes Emissions al març. Els arguments han estat la Salut i les polítiques europees.

Sis recursos per cap per tombar al Suprem l'anul·lació de la ZBE sense entrar en l'absència d'ajudes per fer el canvi de vehicle i justificant la mesura per raons de salut dels ciutadans i també la llibertat dels ajuntaments i la seva associació per establir el territori afectat.

Per Eloi Badia, regidor d'emergència climàtica, la ZBE ha estat sobretot una "eina útil", sobretot per la reducció dels casos de càncer de pulmó i els accidents de trànsit | Maite Boada