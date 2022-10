El dibuix com a teràpia

01:39

El Museu Picasso acull una nova edició del 'Barcelona Dibuixa', enguany amb les abraçades com a lema principal per donar resposta a la pandèmia

El que fa uns anys era el 'Big Draw', organitzat pel Museu Picasso, ara s'ha rebatejat com a 'Barcelona Dibuixa' i el coorganitza l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). També hi col.laboren altres entitats, i en lloc de centrar les activitats en un sol dia es reparteixen per tot el cap de setmana.

El certamen ha recuperat el format de tallers oberts i ha triat com a lema d'enguany l'abraçada, com a manera de plasmar sobre el paper tot allò que ens ha pres la pandèmia. | AGNÈS BATLLE