Ajuts per a l'estalvi energètic: dos milions per a establiments a peu de carrer

01:29

Els comerços a peu de carrer i locals d'oci i restauració de la ciutat de Barcelona podran demanar ajudes per a l'estalvi energètic. Es tracta d'un paquet de mesures que ha llançat l'Ajuntament de Barcelona dotat de dos milions d'euros.

Les ajudes es poden començar a sol·licitar avui mateix al web 'Barcelona activa.cat/locals amb energia'. El paquet de mesures està dotat amb dos milions d'euros i se'n podran beneficiar fins a 700 comerços i locals de planta baixa, incloent-hi els mercats municipals, de manera que cada establiment pot rebre un màxim de 3.000 euros.

La iniciativa pretén subvencionar part de les despeses d'inversió per fer més sostenibles i eficients els locals, com per exemple la instal·lació de portes i finestres automàtiques que evitin la pèrdua de l'aire climatitzat, o la compra de llums de tipus LED.

Des de l'Ajuntament esperen que aquestes ajudes permetin un canvi de model.

La convocatòria estarà vigent fins a l'octubre de 2023 o fins a exhaurir la dotació pressupostària. Es facilitarà assessorament des de la nova oficina de transició energètica en col·laboració amb la patronal PIMEC. INFORMA: ÀLEX CABRERA.