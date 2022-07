Barcelona actuarà per perseguir els pisos rusc a Sant Andreu

00:42

L'Ajuntament de Barcelona ha activat la Unitat antiassetjament d'Habitatge per perseguir els nous pisos "rusc" apareguts al barri de Sant Andreu.

L'Ajuntament de Barcelona ha activat la Unitat antiassetjament d'Habitatge per perseguir els nous pisos "rusc" apareguts al barri de Sant Andreu de la mateixa promotor, Halibut 4.0, que va intentar instal·lar-se al Districte de Sants-Montjuïc.

El projecte de pisos i cotxes rusc estan vinculats a un local on les persones que hi dormen poden passar el dia per 160 euros al mes.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha afirmat que el govern municipal no permetrà aquesta activitat il·legal.