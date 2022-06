29:59

Els preus tornen a pujar al mes de maig. Ho fan un 0'2% mes respecte de l'abril, sobretot per l'encariment dels carburants i els aliments com els cereals, el pa, la carn, els lactis o els ous. Canvis en el consum que en el cas de les families, moltes d'elles han decidit controlar la despesa comprant mes producte de marca blanca. Uns preus en taxes dels anys 80 que porten fenòmens com la Reduflació, pràctica d'algunes empreses per mantenir el preu però reduir la quantitat d'un producte, com denuncia la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Pepe Alvarez, UGT avisa que per afrontar aquesta inflació només hi ha una opció, la de pujar salaris; i des de la CEOE Antonio Garamendi demana que sigui una pujada només per aquest context. En paral·lel, el Banc d'Espanya ha actualitzat A LA BAIXA els seu pronòstic de creixement: el situen en un 4,1% del PIB per aquest 2022, mentre que en l'anterior previsió de l'abril, s'esperava que fos del 4,5%.