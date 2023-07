01:30

El festival Grec abaixa el teló aquest cap de setmana d'una edició que ha tingut un 72% d'ocupació i per on han passat 130.000 espectadors. El circ i els espectacles corals són els protagonistes d'un certamen marcat enguany pel seu fort caràcter popu

Ha estat un Grec de fortes emocions, segons els seus organitzadors, més vinculat a la ciutat de Barcelona, amb projectes singulars i populars, com el funambulista Nathan Paulin creuant el passeig de Gràcia, i que aquesta edició ha apostat per la idea de coralitat amb espectacles tan exitosos com l'inaugural "The Pulse", el "Rèquiem de la llum" o "Prisoner of State".

El festival tanca amb un 72% d'ocupació i 130.000 espectadors, 111.000 dels quals són de pagament. Montjuïc concentra més d'un 90¿% d'ocupació, amb rècord del Teatre Grec amb un 95% de mitjana, i el Grec ciutat un 63%. Dels 88 espectacles programats, 23 han exhaurit sessions com "INK" de Dimitris Papaioannou, Rocío Molina, La Veronal, IT Dansa, Ramat Simfònic, l'Ubu de Robert Wilson o els concerts de Joan Dausà i Sílvia Pérez Cruz.

El circ ha fregat la plena ocupació amb un 95% i la dansa el 93 mentre que el teatre internacional ha tingut més dificulats per atraure un públic majoritari. Més enllà de les xifres, el director del Grec, Cesc Casadesús, en fa un balanç molt positiu. El Grec de 2024 serà l'últim que dirigirà Casadesús, que fa set anys que està al capdavant. A la tardor es convocarà un concurs per seleccionar la persona que el succeirà.

INFORMA: MARTA ORQUÍN.