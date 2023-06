00:51

És una festa declarada patrimoni immaterial de la humanitat

La nit de Sant Joan s'omple de màgia al Pirineu amb la baixada de les Falles. Una tradició ancestral per celebrar el solstici d'estiu. Si bé es baixen fins a finals de juliol, és aquesta nit de Sant Joan quan més pobles ho celebren. I un d'aquests pobles és Boí. Ja ho tenen tot a puntper la baixada de falles aquesta nit des de la muntanya i després formar una gran foguera al mig del poble per donar pas a la revetlla de Sant Joan.

Des que l'any 2015 les falles van ser declarades patrimoni immaterial de la humanitat, atreuen cada any milers de visitants, sobretot la nit de Joan. La majoria d'establiments han penjat el cartell de complet. Les falles se celebren en pobles molt petits i l'arribada massiva de visitants els obliga a organitzar cada any tota una infraestructura per evitar el col·lapse | INFORMA: Pepa Sangenís