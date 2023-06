00:53

Entra en vigor la possibilitat de demanar la baixa laboral temporal per les dones amb menstruació dolorosa i incapacitant prevista a la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs.

A partir d'avui, l'existència d'una menstruació especialment dolorosa que incapacita per a la realització de les activitats diàries es contempla com a motiu de baixa, i la Seguretat Social assumeix el seu cost. És una de les situacions especials d'incapacitat temporal que s’inclouen a la reforma de la llei de l’avortament. L'únic requisit és que hagi estat diagnosticada prèviament per un metge o metgessa de capçalera.

Una mesura que pot reduir l'automedicació a la qual recorren les dones amb aquesta patologia per poder anar a la feina. Un ús d'antiinflamatoris per pal·liar el dolor i altres molèsties relacionades, que té el risc d'amagar altres patologies. Des d'avui també es contempla com a baixa laboral la situació posterior a la interrupció de l'embaràs, sigui involuntari o voluntari, i es reconeix un permís prepart remunerat a partir de la setmana 39 de gestació | INFORMA: Joaquín Calvente