A primera hora del matí una retroexcavadora francesa tornava a col·locar els rocs que veïns d'Espolla van retirar dissabte del pas fronterer de Banyuls.

Un grup de veïns han reobert el pas fronterer de Banyuls aquest cap de setmana amb motiu de la Fira de l'Oli d'Espolla. A primera hora del matí una retroexcavadora francesa tornava a col·locar els rocs de grans dimensions que veïns d'Espolla van retirar dissabte. Una obertura que han aprofitat molts francesos per visitar aquest diumenge la fira de l'Oli.

Per l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, la iniciativa ha estat un èxit. Assegura que el tancament no es pot perllongar gaire més temps No és la primera vegada que els veïns reobren el pas de Banyuls en contra del decret del govern francès. Fins a 4 cops el darrer any. Asseguren que el seguiran obrint tantes vegades com faci falta. Mentrestant esperen que, des d'Europa, on han denunciat la situació, se'ls hi acabi donant la raó | GEMMA ESTEBA