La pressió social que suposa la imatge que volem donar a les xarxes ha provocat durant la pandèmia un repunt de les intervencions

Una enquesta realitzada a més d'un centenar de professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica constata que el 60% dels cirurgians plàstics a Catalunya han notat un augment de la demanda de tractaments facials durant la pandèmia, especialment entre els més joves.

Són tractaments que, segons explica a Ràdio 4 la doctora Ana Torres, tenen molta sortida perquè ofereixen un efecte pràcticament immediat. La població més jove hi té força tirada, com és el cas de la Lucía, una noia de 18 anys que s'ha sotmès a una intervenció per augmentar el llavi superior de la boca amb àcid hialurònic. Ella mateixa reconeix que la decisió d'operar-se va estar en bona part influenciada per les xarxes socials i els filtres.

La psicòloga Tamara Gómez alerta que tot plegat pot conduir a una insatisfacció eterna i proposa cuidar el contingut que consumim. És a dir, tenir cura del nostre benestar psicològic, i no vincular-lo a la imatge exterior. | MARIA HUGUET