01:27

Les persones que viuen al carrer a Barcelona han augmentat a 1.231,167 més que fa un any, segons el recent recompte de la Fundació Arrels.

Ciutat Vella és el districte amb més persones sense llar, 344 (28%), prop d'un terç del total, seguit de l'Eixample amb 297(24%) i Sants-Montjuïc amb 183 (15%).

Home, d'origen migrant, i cada cop de menys edat. Aquest és el perfil més habitual de les persones que dormen al carrer a la ciutat de Barcelona. Per solucionar aquest problema social que va a més, la Fundació Arrels reclama garantir el dret a l'habitatge i obrir l'accés als lloguers socials de la Mesa d'Emergències a les persones sense llar.

També, com a mesura provisional, crear espais petits a cada barri, en comptes d'albergs massificats i amb llista d'espera. Per al seu director, Ferran Busquets, els efectes de la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia no s'han traduït fins aquest any en un increment de persones dormint al carrer, perquè abans d'arribar a aquest punt ja hi ha tot un procés | Lourdes Gata