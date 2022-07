01:16

Un trànsit intens de viatgers a les carreteres que també s'està notant als aeroports. Matí de dijous de molt moviment a l'Aeroport del Prat, on entre aquest divendres i el cap de setmana sortiran 3.500 vols.

Una operació sortida que, aquest divendres no coincideix amb cap vaga d'aerolínies.

Es noten les ganes de viatjar dos anys després de pandèmia, però també són molts els viatgers que opten per quedar-se a prop i les previsions dels establiments d'hostaleria per aquest mes d'agost són molt bones tant a la costa com a l'interior | Guillem Vives