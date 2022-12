00:58

L'Autoritat Metropolitana del Transport mantindrà congelats els preus del transport públic de Barcelona durant tot el 2023. Un anunci, però, que encara no permet establir els preus dels bitllets pel pròxim any.

La Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han acordat seguir amb la rebaixa del 20% que apliquen als títols de transport amb viatges il·limitats, com la T-USUAL o la T-JOVE. Tanmateix, aquest anunci no permet saber si l’any vinent es mantindrà el preu dels bitllets rebaixats com hi ha hagut els últims 4 mesos, ja que el govern central també ha estat subvencionant el 30% del preu dels títols de transport | Guillem Vives