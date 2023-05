01:17

Coïncidint amb el dia mundial del bullying les famílies demanen més recursos, al sistema educatiu i al de salut, per millorar la prevenció

La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, l'AFFAC, detecta que s'ha incrementat la preocupació de les famílies i les consultes als seus serveis jurídics per casos d'assetjament als centres educatius. La seva presidenta, Belén Tascón, ho relaciona amb la manca de recursos per fer una escola realment inclusiva, un 'caldo de cultiu' per al bullying, diu, i al col.lapse dels serveis públics de salut mental per a infants i joves.

En aquest sentit, Tascón apunta que el personal especialitzat en benestar emocional o salut mental dels alumnes podria ubicar-se presencialment a les escoles i instituts o bé al sistema de salut, si aquest tingués prou recursos per atendre les necessitats dels centres educatius | INFORMA: Lourdes Gata