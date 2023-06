Dol a Cornellà per un assassinat masclista

01:17

Els Mossos detenen un home de 34 anys acusat de matar a ganivetades la seva parella al domicili familiar

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys per la mort de la seva dona, de 39 anys, a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Els fets han passat cap a dos quarts de tres de la matinada en un domicili del número 23 del carrer Cornellà Modern, al barri de la Gavarra. Alguns veïns han explicat que es tracta d'un habitatge on hi conviuen diverses famílies i la parella vivia en una habitació rellogada amb una filla de 2 anys.

El presumpte assassí ha estat detingut al mateix habitatge. Està acusat d'homicidi i a les pròximes hores passarà a disposició judicial. La d'aquest diumenge a Cornellà de Llobregat és la cinquena dona assassinada a Catalunya per violència masclista aquest 2023.

L'Ajuntament de Cornellà ha declarat 3 dies de dol i ha suspès tots els actes programats amb motiu de les festes del Corpus. L'alcalde de la ciutat en funcions, Antoni Balmón, s'ha mostrat molt colpit pels fets i ha admès que és un dia "molt dur i trist" i ha lamentat que la localitat "s'hagi vist enterbolida pel fang de la barbàrie masclista". A més a més, ha convocat el veïnat a concentrar-se a les 7 de la tarda a la Plaça Catalunya per rebutjar el crim i solidaritzar-se amb la família de la víctima.

Les víctimes de violència masclista tenen a la seva disposició un servei d'atenció permanent al número 900.900.120, que és gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112 i recórrer a una línia s'assessorament policial via whatsapp, al número 601.00.11.22 | CLARA CEBALLOS