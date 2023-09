01:26

La fira literària reuneix al Moll de la Fusta 287 expositors i 244 segells editorials, presenta 125 títols nous i proposa més de 300 activitats

El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Josep Piera acompanyat del ministre de cultura en funcions, Miquel Iceta, les conselleres Anna Simó i Natàlia Garriga, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inauguren la 41a Setmana del Llibre en Català que se celebrarà fins al 17 de setembre al Moll de la Fusta.

Mercè Ibarz serà l'homenatjada amb el premi trajectòria, es commemoraran els 100 anys de l'editorial Joventut i es dedicarà un gran espai a les famílies amb tallers, signtaures, conta-contes i una biblioteca al aire lliure, amb seccions especials com la dedicada als ports, aprofitant l'escenari de l'esdeveniment.

El recinte de 7.000 metres quadrats acollirà 287 expositors, i entre les presentacions de títols destaquen les d'autors locals com Carlota Gurt, Sergi Pàmies, Biel Mesquida, Roser Capdevila, Maria Carme Roca, Joaquim Nadal, Assumpta Montellà, Joan Lluís Lluís, i també d'internacionals com Karin Smirnov cotinuadora de la saga 'Mil·lenium', la coreana Hang Kang o l'holandès Rob Riemen.

Enguany la fira incorpora la tradició literària de la Catalunya nord. De fet, per primera vegada hi estaran representades les literatures de tots els territoris de parla catalana, des del llibre en català en totes les seves vessants,literatura, poesia, còmic, ciència però també cuina, teatre, i concerts diversos com els d' Electrica Dharma, en petit format, Joan Issaac i Jaume Arnella.

La Setmana del Llibre en Català es consolida així com el gran festival del llibre en català, i espera rebre 55 mil visitants. | MONTSE SOTO