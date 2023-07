02:23

El Parc del Fòrum acull des d'avui una nova edició que durant quatre dies tindrà més d'una cinquantena de concerts

Des del punk rock californià dels 90 dels The Offspring, passant pel son cubà d'Omara Portuondo, l'indie-rock dels escocesos Franz Ferdinand, el trio berlinès d'electrònica Moderat o el polifacètic Rubén Blades que es va coronar en la passada edició del Cruïlla i que repeteix la nit de demà.



Consolidat com el festival que obre el juliol a Barcelona, el Cruïlla arrenca avui la seva eclèctica programació de 4 dies on l'escena local també hi tindrà un pes destacat | INFORMA: Montse Soto