En una setmana, Barcelona acull la cimera hispanofrancesa encapçalada pel president del Govern, Pedro Sanchez, i Emmanuel Macron. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, farà d'amfitrió i negocia amb la Moncloa el seu paper. De moment, però, li enviarà una llista de qüestions que vol que es tracti.

Durant el dia d'avui Aragonès farà arribar a Sánchez que en la cimera entre Espanya i França s'abordi entre d'altres la llengua catalana. El president queda per veure quin rol tindrà, però justifica la seva assistència davant les crítiques de l'independisme.

I és que l'independentisme, inclòs el líder del seu partit, Esquerra, Oriol Junqueras es manifestaran fora del MNAC per reivindicar que el procés no s'ha acabat. Al contrari que pensa el Govern central que puja l'aposta i que creuen que els mateixos republicans hi ha contribuït. La Moncloa respecta la manifestació, però no l'entenc, creu que l'independentisme se n'hauria d'alegrar que triessin Barcelona per celebrar una cimera de tal rellevància. INFORMA: LAURA HERRERO.