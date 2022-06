Vilagrà es reunirà amb Bolaños per abordar el "bloqueig" pel cas Pegasus

La consellera de la presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà i el ministre de la presidència del Govern central, Felix Bolaños es reuniran aquest dimecres a Moncloa per intentar desbloquejar la relació entre els dos executius. Una relació que el Govern català assegura ha estat malmesa fruit de deslleialtats com el cas Pegasus o les dades sobre inversió en infraestructures.

Dos dies després de la celebració de les eleccions andaluses, el Govern central i el Govern català es reuneixen després de setmanes de relacions congelades arran del cas Pegasus i deteriorades per la manca d'inversions en infraestructures durant el 2021. La Generalitat assegura que les relacions no estan normalitzades, però l'objectiu és desbloquejar-les.

La consellera de la presidència, Laura Vilagrà i el seu homòleg al govern central Fèlix Bolaños es reuniran demà a la quatre de la tarda a la Moncloa. La Moncloa no avança si pactaran una trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, tal com li va demanar el president català. No tenen confiança, expliquen, però si surt una data, serà un bon senyal. INFORMA: LAURA HERRERO.