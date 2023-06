01:08

Aquest dissabte l'associació Alcohòlics Anònims celebra el seu 88è aniversari. Una associació on, en aquests moments, hi ha inscrites més de 4 milions de persones a tot el món. A Catalunya l'acte central es farà a Barcelona amb una reunió oberta al públic general per donar a conèixer la seva feina. En la trobada hi participaran alcohòlics que explicaran el seu procés dins l'associació. Com la Marta, que ara ja fa 27 anys que no beu alcohol | INFORMA: Marga Esparza