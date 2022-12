02:03

La Fundació Amics de la Gent Gran recupera els Dinars de Nadal, interromputs durant dos anys per la pandèmia per lluitar contra aquesta soledat no desitjada.

L'Associació 'Amics de la Gent Gran' recupera enguany els dinars de Nadal, suspesos per la pandèmia. Aquest dissabte se n'està fent un a Barcelona, que compta amb l'assistència de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i del conseller de Dret Socials, Carles Campuzano. Un dia de companyia per a persones grans, que acostumen a passar molt de temps soles, una soledat no desitjada.

S'han organitzat 26 dinars de Nadal, amb els àpats tradicionals. També uns 2.700 voluntaris porten a les seves cases un lot de Nadal neules, torrons, polvorons i productes com cremes per cos i cara, sabons i altres regals que han estat donats per empreses.

Ara bé, perquè això sigui possible l'Albert Quiles, director de la Fundació, fa una crida a la solidaritat per aconseguir que no se sentin tan soles durant les festes. Qui vulgui col·laborar en fer possibles aquestes iniciatives, ho pot fer a través de la pàgina web d'Amics de la Gent Gran o al Bizum 01608.