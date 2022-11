00:56

Una quinzena d'alumnes amb discapacitat intel·lectual reben formació a la Universitat de Barcelona, la Ramon Llull i la Pompeu Fabra, en col·laboració amb la Fundació ONCE dins del programa UNI-DIVERSIDAD, que ja es troba en la seva sisena edició. Són cursos amb una durada d'un any que els prepara per accedir al món laboral | MARGA ESPARZA