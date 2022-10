Els cementiris i les floriesteries recuperen l'activitat per Tots Sants

El Gremi de Floristes adverteix d'un increment de producte artificial, menys ecològic però de més durada en el temps.

El bon temps i el llarg pont per Tots Sants fa preveure la recuperació de l'afluència de visites als cementiris i la venda de flors, encara que el Gremi de Floristes adverteix d'un increment de producte artificial, menys ecològic però de més durada en el temps. Tant les funeràries com les floristeries són sectors també afectats per l'increment de preus derivat de crisi energètica.

L'any 2021, cementiris i floristeries ja van notar un increment de visitants i de retruc de venda de flors i esperen que la recuperació en relació amb la prepandèmia sigui enguany total, afavorit pel bon temps general i pels molts dies possibles de visita a les tombes o columbaris | Maite Boada