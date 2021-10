06:17

El cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron està a favor que s'implanti el certificat de vacunació per accedir a alguns espais

L'epidemiòleg i cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, es mostra favorable que de cara a la tardor el certificat de vacunació sigui necessari per accedir a segons quins espais. "No és un element discriminatori perquè la gent es vacuni, només incentiva a fer-ho, i qui no vulgui té alternatives com fer-se proves periòdiques".

En una entrevista a l'Edició Cap de Setmana de Ràdio 4, Almirante també es mostra partidari que s'obligui a vacunar-se a segons quins col·lectius, com sanitaris, policies, mestres o bombers, perquè "és una qüestió de seny". Creu que no ens hauria de preocupar excessivament que la població més jove no assoleixi nivells de vacunació tan elevats com el de la població de més edat, i atribueix l'alentiment del ritme d'injeccions a la mandra o al fet que els menors de 40 anys no perceben el virus com una amenaça imminent per a la seva salut i, per tant, no tenen pressa per vacunar-se.