01:18

Els experts en salvament aquàtic alerten que la falta d'aigua pot provocar aquest estiu més ofegaments

Si les piscines estan buides i alguns llocs naturals massificats, hi haurà un èxode de persones que buscaran nous espais per banyar-se i remullar-se. El problema és que aquests espais segurament no estaran vigilats. Per aquest motiu demanen a les administracions una campanya de conscienciació i més mitjans per evitar riscos. | MARÍA GÓMEZ