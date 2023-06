00:54

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, declara com a testimoni en el judici a l'exregidor de la ciutat David Gómez, qui va formar part del govern municipal durant el seu primer mandat

La fiscalia acusa l'exregidor popular d'encarregar irregularment obres per valor de gairebé un milió d'euros l'any 2012. García Albiol ha defensat que tan bon punt va conèixer les irregularitats va donar ordre que no s'abonessin perquè els encàrrecs no s'havien aprovat des del consistori badaloní | Informa: Núria Alcalá