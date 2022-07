00:50

L'Ajuntament de Barcelona recorrerà davant del Suprem la sentència del TSJC que va anul·lar la Taxa de Recollida de Residus aprovada el 2020.

L’Ajuntament de Barcelona recorrerà davant del Suprem la sentència del TSJC que va anul·lar la Taxa de Recollida de Residus aprovada el 2020 per considerar que els importants vinculats al consum d’aigua no estan prou justificats.

Sorpresa a l’ajuntament de Barcelona per la sentència del TSJC que anul·la la taxa de residus, perquè molts altres ajuntaments com el de València i Saragossa apliquen el preu de la taxa també en funció del consum d'aigua i perquè des del març del 2022 el govern central obliga els ajuntaments a cobrar per aquest concepte. És per això, que Eloi Badia, assegura que no han innovat, no han estat creatius i el consistori continuarà cobrant el rebut a l’espera que el Suprem els doni la raó.

En cas que el Suprem fallés de nou a favor d’Aigües de Barcelona, només es retornaria l’import dels qui el reclamin | Maite Boada