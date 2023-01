L'Ajuntament de Barcelona celebra la sentència de 3 anys i mig de presó per una agressió homòfoba del 2019

01:04

Es tracta de la primera sentència condemnatòria contra una agressió per motius homofòbics al transport públic català.

Els fets van succeÏr a la parada de metro d'Urquinaona, a, Barcelona, el gener del 2019. El Diego es dirigia a la feina, i quan va entrar al vagó del metro, tres persones el van agredir primer verbalment, rient-se de la seva condició sexual, i després li van propinar una pallissa de puntades de peu i cops de puny.

Un dels atacants era menor d'edat i es troba en llibertat vigilada, el segon no ha pogut ser identificat. Ara, el TSJC, ha ratificat la pena de tres anys i mig de presó pel tercer agressor, per un delicte d'agressions amb l'agreujament d'actuar amb dscriminació per orientació sexual.

L'Ajuntament de Barcelona ha exercit d'acusació popular durant tot el litigi, i malgrat que han celebrat la sentència, han lamentat que la víctima hagi hagut d'esperar 4 anys. Aquesta és la primera sentència condemnatòria per una agressió homòfoba al transport públic de Catalunya | Guillem Vives