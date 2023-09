01:07

Les famílies també reclamen una revisió del Pla Digital i normes comunes per a tots els centres.

L'AFFAC proposa que en comptes de vals a les famílies, el departament d'Educació destini aquests diners a les escoles perquè puguin eliminar les quotes de material. Tot plegat en l'inici de curs més car de la història on les famílies s'han gastat de mitjana uns 530 euros segons l'OCU. Una altra de les controvèrsies d'aquest inici de curs, l'ús de la tecnologia als centres, la presidenta de l'AFFAC Belén Tascón, ha reclamat una regulació comuna i un Pla Digital que eduqui críticament.

L'entitat també qüestiona que es pugui incrementar el pressupost d'Educació per al val escolar d'ESO però no per més vetlladores per l'alumnat amb necessitats especials de suport educatiu i per una escola realment inclusiva | INFORMA: Lourdes Gata