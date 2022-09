01:15

Les famílies xifren en més de 800 els grups públics que falten a P3 per complir la ràtio recomanada de 20 alumnes

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) demanen al Departament d'Educació que introdueixi la jornada completa des de principis de curs, amb horari lectiu de matí i tarda. Tot i que veu bé que s'avanci el calendari escolar, l'aFFaC creu que aquest inici va ser "accelerat" i que la jornada intensiva del setembre va portar a una situació de "descontrol", amb problemes com les dificultats per contractar monitors, i esperen que corregeixi els "errors" de cara a l'any que ve. En una roda de premsa, l'aFFaC també ha alertat d'una "manca generalitzada" de places públiques en tot el sistema educatiu. Segons ha calculat, falten 817 grups públics a P3 per complir la ràtio de 20 alumnes recomanada pel propi departament | Lourdes Gata