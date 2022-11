01:13

Pagesos i ramaders creuen que les restriccions serviran de poc perquè l'època de reg ja ha passat i no sempre és fàcil aplicar les mesures

El decret que ha entrat en vigor aquesta setmana afecta una quinzena de municipis, els que depenen de l'embassament Darnius-Boadella. Els ramaders consideren que serà difícil aplicar les restriccions. I els pagesos, que aquestes mesures d'estalvi d'aigua arriben tard i malament.

Expliquen que ells ja van actuar amb previsió quan van fer la sembra al març i a l'abril canviant cultius i reduint també la seva extensió. És per això que acusen la Generalitat d'actuar tard. Mentrestant, els ramaders veuen difícil poder limitar l'ús d'aigua en un 10%. Tot i això, estan a l'expectativa per veure com es gestionarà la situació.

Els pagesos avisen que si segueix la falta de pluja, durant la propera campanya es veuran obligats a sembrar menys. | GEMMA ESTEBA