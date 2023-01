Els advocats de Dani Alves aconsegueixen una pròrroga de 3 dies per presentar el recurs d'excarceració

01:07

Aquest migdia finalitzava el termini per presentar el recurs sol·licitant la seva excarceració. Els seus advocats han aconseguit una prórroga de 3 dies.

L'equip jurídic del futbolista brasiler guanya temps. Concretament podrà presentar el recurs de reforma davant la magistrada que porta el cas fins dimarts vinent. El motiu és que el penalista Cristobal Martell, el nou advocat que reforça la defensa de Dani Alves, ha demanat accedir a les declaracions que havia fet el propi Alaves en seu policial i judicial, els testimonis i la víctima. Així com les imatges de les cameres de seguretat de la discoteca. Quelcom que l'anterior advocada no havia sol·licitat.



La jutge entén que els lletrats precisen temps per tal d'estudiar aquesta documentació i garantitzar així el dret a la legítima defensa del jugador. De moment, RTVE ha pogut saber alguns dels arguments en que la defensa d'Alves basarà el seu recurs. D'una banda insistiran en que el jugador ha col·laborat en tot moment perquè va viatjar a Barcelona per declarar voluntàriament, diuen, tot i ser advertit per l'advocada que el podrien detenir. També al·legaran que el jugador va aportar mostres d'ADN que s'estan contrestant amb les restes biologiques trobades a la discoteca i al vestit de la denunciant. I un altre dels arguments que esgrimirà la defensa és el risc de fugida ha disminuït | Sergi Bassolas