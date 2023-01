00:54

L'Advocacia de l'Estat ha sol·licitat al Tribunal Suprem rebaixar a prop de la meitat les penes d'inhabilitació dels nou líders independentistes condemnats en la causa del procés.

L'Advocacia de l'Estat ha presentat aquest dimarts l'escrit on demana rebaixar a prop de la meitat les penes d'inhabilitació als condemnats pel procés en aplicació de la reforma del Codi Penal que deroga la sedició i reformula la malversació i els desordres públics agreujats. L'escrit reclama que la inhabilitació quedi fixada en 7 anys per a Oriol Junqueras (està condemnat a 13 anys), 6 anys i 9 mesos per a Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa (12 anys), 6 anys i tres mesos per a Joaquim Forn i Josep Rull (10 anys i sis mesos), 6 anys per a Carme Forcadell (11 anys i 6 mesos), i 4 anys per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart (9 anys). INFORMA: NÚRIA ALCALÁ.