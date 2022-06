Serveis informatius Ràdio 4 Administracions i taxistes arriben a bon port: no hi haurà mobilitzacions 00:46 De moment els taxistes de Barcelona han desconvocat les mobilitzacions anunciades per protestar contra el decret llei que regula les VTC. De moment els taxistes de Barcelona han desconvocat les mobilitzacions anunciades per protestar contra el decret llei que prepara la Generalitat per garantir la continuïtat dels VTC. Les reunions fetes fins ara entre les administracions i els taxistes sembla que han anat bé.

