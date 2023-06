Acord a Badalona per fer front a les agressions sexuals entre menors

La Generalitat i l'Ajuntament de Badalona pacten reactivar el Consorci de Badalona Sud per garantir millores socials al barri de Sant Roc

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, han acordat aquest divendres reactivar el Consorci de Badalona Sud per frenar les agressions sexuals entre menors. Així ho han anunciat després de la reunió que han mantingut amb l'objectiu d'analitzar la situació al barri badaloní de Sant Roc.

El consorci, que intervé a Sant Roc i el seu entorn, estava en fase de dissolució des de fa dos anys. Ara, arran de les últimes agressions sexuals, Govern i Ajuntament s'han instat a "reactivar-lo i replantejar-lo" per tal de treballar de forma coordinada. Per García Albiol, és "innegociable" que l'organisme sigui "transversal" i compti també amb la participació dels departaments d'Educació, Interior i Territori.

Més enllà de recuperar el Consorci Badalona Sud, les administracions volen posar en marxa mesures amb caràcter més immediat i que es puguin aplicar en les properes setmanes o mesos. D'entrada tirar endavant el programa de Bloc a Bloc, és a dir, un conveni entre ambdues institucions per intervenir socialment als barris amb l'objectiu d'organitzar les comunitats veïnals de Sant Roc, millorar la convivència i detectar tots els casos d'atenció social no identificats pels serveis socials. També es planteja incorporar el programa de Barnahus a la ciutat, el servei d'atenció a menors d'edat víctimes d'abusos sexuals que ara com ara només està en funcionament a Tarragona.

Segons el conseller Campuzano, en la trobada d'aquest divendres no s'ha posat sobre la taula el debat sobre l'edat d'imputabilitat dels menors ni sobre l'enduriment de les penes per agressió sexual. | NÚRIA ALCALÁ