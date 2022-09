01:03

Bloquegen les portes d'una important empresa del sector per demanar la implantació d'una cadena alimentària més justa i sostenible

Jornada de protesta mundial per promoure la transició cap a un sistema alimentari just i sostenible, basat en les plantes, per justícia animal i per evitar el col.lapse del planeta. Activistes del moviment ecologista 'Animal Rebellion' han protestat aquest dissabte contra la indústria làctia i han bloquejat les portes d'una important empresa del sector a Parets del Vallés. | CLARA ONTAÑÓN