El 80% dels interns a Catalunya no tornen a reincidir

00:57

8 de cada 10 interns dels centres penitenciaris de Catalunya no han tornat a reincidir després de sortir de presó, segons les dades d'un estudi del Departament de Justícia.

Així ho constata un estudi impulsat pel Departament de Justícia, que situa la taxa de reincidència a Catalunya en un 21%, la meitat que els països de l'entorn. El 80% dels interns a Catalunya no tornen a reincidir i reingressar a presó en els cinc anys posteriors al compliment de condemna. I no hi ha diferències entre població estrangera i nacional pel que fa a la reincidència.

Segons el Departament de Justícia, menys presó, menys reincidència. Volen arribar al 30% de classificació directa en 3er grau en 4 anys.

La taxa de reincidència de les persones que han pogut complir una part de la pena en medi obert, és a dir, a fora de la presó, és de 12 punts més baixa que la mitjana global.

Només el 8% dels reincidents cometran el 80% de les reincidències. La taxa de reincidència dels delinqüents sexuals és del 5%, quatre vegades menor que la mitjana global.

El 70% dels presos classificats en risc alt no volen seguir programes de reinserció dins de la presó. INFORMA: NÚRIA ALCALÀ.