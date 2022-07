00:57

L'Ajuntament de Barcelona estudia l'informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que ha trobat irregularitats en l'operativa de quatre empreses de motosharing.

Segons l'informe, de les 9 empreses amb llicències del servei de motos compartides que hi ha a Barcelona, quatre actuen de forma conjunta com si fossin una. Es tracta d'AVANT, Eco-Logica, Oiz i Tucycle, amb la plataforma Reby. Això suposa l'incompliment de les condicions del consistori i pot suposar la retirada de les llicències, com ha demanat a Ràdio 4 l'exresponsable de l'empresa que va posar la denúncia, CitysCoot, Alejandro Agustí.



CitysCoot va interposar la denúncia fa prop d'un any i mig en descobrir que les quatre empreses tenen el mateix model de moto, de casc, d'aplicació i quan càrregues saldo en una d'elles, els diners apareixen a les quatre aplicacions.

Aquesta competència deslleial ha sigut una de les raons per les quals finalment CitysCoot ha deixat d'operar a Barcelona. Ara s'espera quina resolució prendrà l'Ajuntament | Climent Sabater