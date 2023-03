00:59

És la trobada entre experts en cirurgia mamària més important d'Europa. Gira al voltant de les noves tècniques en casos de càncer i estètica

Més de 500 cirurgians d'una vintena de països del món han passat pel Recinte Modernista de Sant Pau per parlar durant 3 dies sobre cirurgia mamària des de tres punts de vista: en relació al càncer, reconstrucció de mama i cirugia estètica. Entre les novetats: la introducció de teràpies alternatives, com la meditació o l'art teràpia, per intentar reduir l'administració de fàrmacs als pacients de càncer, la recuperació de la sensibilitat en la reconstrucció mamària, i la bioseguretat i la reducció d'implants intrusius.



Els experts també han abordat l'exportació de les tècniques de reconstrucció mamària a països emergents com la Índia o Brasil; o la cirugia robòtica | INFORMA: Anna Pujol