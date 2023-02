01:06

Renfe calcula que des del 20 de febrer de 2008 ha transportat 140 milions de viatgers i ha evitat la dispersió de 4,7 milions de tones de CO2

Fa 15 anys va entrar en funcionament el servei ferroviari d'alta velocitat per connectar Barcelona amb Madrid en un temps de 2 hores i 38 minuts. Es va començar l'oferta amb 17 freqüències per sentit i l'èxit ha estat tan gran que actualment Renfe opera 54 trens diaris, als quals s'han afegit recentment els de companyies estrangeres com Ouigo i Iryo.

El que també s'ha multiplicat és la xifra de passatgers. De fet, es calcula que actualment 3 de cada 4 persones que es mouen entre les dues grans ciutats d'Espanya trien el tren abans que l'avió. Durant el primer any, el 2008, uns 5,7 milions de persones van utilitzar els diferents serveis d'alta velocitat de Renfe amb origen o destí Barcelona, mentre que l'any passat aquesta xifra va ser més del doble, més de 12 milions de persones.

L'arribada de l'alta velocitat a Barcelona també va suposar escurçar el trajecte en tren amb altres poblacions com Tarragona, Lleida i Saragossa. | CLIMENT SABATER