29:53

Aquest migdia s'ha restablert la circulació a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de poder reparar l'avaria que ha provocat el robatori de cable d'aquesta matinada.

La circulació dels trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona-Figueres ha quedat interrompuda aquest matí per un robatori de material ferroviari a l'Arboç, al Baix Penedès, en relació al qual hi ha una persona detinguda. Es tracta d'una jove de 19 anys veí de Santa Oliva. No es descarten més detencions.