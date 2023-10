Sense memòria

53:45

La gran catàstrofe de l'Antiguitat a la Mediterrània

És el col·lapse un factor inevitable de la naturalesa de les societats complexes?

El concepte de col·lapse està permeant gairebé totes les capes d'aquest espai tan ampli que és la societat occidental actual. El col·lapse ja no només és objecte de debat d'historiadors, científics i altres acadèmics; també forma part d'algunes converses quotidianes, en què es parla d'època de col·lapse, col·lapsistes, negacionistes, decreixentistes, tecnoptimistes... Però quins exemples ens dóna la història?

Amb Manuel Albaladejo, professor titular d'història antiga a la Universitat de València i professor del màster de la Mediterrània Antiga de la Universitat Oberta de Catalunya, parlem del concepte de col·lapse, la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident o la desaparició de Micenes

El 1200 a.C. és una data coneguda als estudis antics com Gran catàstrofe de l'Antiguitat o col·lapse de l'Edat de Bronze Final. Una greu crisi que va afectar tota la Mediterrània Oriental, Egipte i el Pròxim Orient. La crisi va tenir diferents escenaris, algunes societats van col·lapsar (Grècia micènica, Hitites) d'altres, amb més o menys transformacions, van sobreviure (Egipte, ciutats fenícies). A l'equació trobem canvi climàtic (escalfament i sequeres), fams, migracions i unes estructures polítiques rígides i febles.

Per ambientar aquest programa hem escollit estractes de les següentes pel.lícules:

El día de mañana. Roland Emmerich (2004)

La última Legión. Doug Lefler (2007)

Tema musical de tancament:

R.E.M. // It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)

Sintonia Original: Gabriel Berlanga