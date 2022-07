20:09

Las ITVs salvan, de media, cada año 723 vidas. Es un número concreto, contundente y cierto de vidas salvadas a las que no prestamos mayor atención porque no son noticia. Lamentablemente, cuando hablamos de movilidad y tráfico, la vida es noticia cuando la perdemos en un siniestro vial, pero no cuando prevenimos y evitamos la tragedia. Pero debería ser una gran noticia y sobre todo hacernos reflexionar.

Son datos, y quizá la principal conclusión, del informe que el Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil de la Universidad Carlos III ha presentado esta semana junto a AECA, la Asociación de Entidades Colaboradoras con la Administración en las Inspecciones Técnicas de Vehículos.

Del informe “Contribución de la ITV a la Seguridad Vial y al Medio Ambiente” hablamos con Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, y Orestes F Serrano, responsable de relaciones institucionales de FESVIAL.