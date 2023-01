30:12

Después de 4 días en la cama, os pongo canciones que me escucho cuando estoy enferma.

Hoy me he levantado después de 4 días en la cama seguidos, os cuento cosas sobre mis navidades raras ya que no he podido ni hablar y os pongo canciones que me gusta escuchar cuando estoy enferma.

Suenan : BETWEEN FRIENDS, Inner Wave, Car Seat Headrest, Hana Vu, Beirut.