32:12

En el podcast de hoy os cuento qué canciones me hubiera gustado que me escribieran a mí

Siempre pienso y fantaseo con que alguien me escriba alguna canción, pero como no pasa os cuento qué canciones me hubiera gustado que me escribieran a mí, contamos con la aparición estelar de mi madre también.

Suenan: Natalia Lafourcade, Gata Cattana, Edith Piaf, Napoleon Solo, Raxet1.