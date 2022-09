Según me despierte

29:00

Esta semana estrenamos nuevo podcast, Según me despierte, de la mano de Jimena Amarillo

Hoy me he levantado melancólica, os hablo de cambios y os cuento anécdotas pasando por varias canciones e hilando cosas como el libro que tiene mi amigo Guillem o cuánto me gusta Silvia Pérez Cruz.