Según me despierte

32:36

Esta semana volví de Paris y aunque mi vida sigue siendo normal, me pongo en modo triste

Volví de Paris y obviamente me doy cuenta de que mi vida sigue siendo normal, me pongo en modo triste, las lesbianas también lloran es el título de mi playlist de canciones tristes y os pongo algunas. Todo esto en tono alegre porque en verdad triste no estoy.

Suenan : Maria Jaume, Pierce The Veil, SZA, Lucy Morry, Jeans at The Beach, Gara Duran, Gata Cattana.