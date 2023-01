28:24

Hoy me he despertado aturdida por la época en la que estamos y os doy un palike sobre cosas que me apetecían al momento , os pongo además canciones que me han enseñado amigas y tengo buenos recuerdos de ellas.

Suenan: Isla de los Estados, Usted Señalemelo, Ebony Loren, Lena d´Água.