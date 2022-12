Según me despierte

27:28

Hoy me he levantado modo cumbia , estilo el cual me cuesta pero poco a poco le pillo el tranquillo y además os pongo versiones chulísimas para bailar todos.

Suenan : Baby Pantera, Rebe, Los Angeles Azules , Natalia Lafourcade, Los del Fuego , Cumbia Drive, Astros de Mendoza, Tremenda Jauría , Krudas Cubensi.